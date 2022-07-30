Шахматная Олимпиада: Женская сборная Азербайджана обыграла команду из Финляндии

Женская сборная Азербайджана одержала очередную победу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском Ченнаи.
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Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова одержали победу над соперницами. В настоящее время партия Ульвии Фаталиевой продолжается. Однако, даже если 26-летний гроссмейстер проиграет, окончательный результат не изменится.
Напомним, что в первом туре сборная Азербайджана обыграла команду ОАЭ со счетом 4:0.
Финляндия – Азербайджан – 0:3
Анастасия Назарова – Гюнай Мамедзаде – 0:1;
Йоанна Паасикангас – Ханым Баладжаева – 0:1;
Таня Туоминен – Гюльнар Мамедова – 0:1;
Сарабелла Норламо – Ульвия Фаталиева (партия продолжается).
Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.