Шахматная Олимпиада: Женская сборная Азербайджана обыграла команду из Финляндии

Женская сборная Азербайджана одержала очередную победу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском Ченнаи.

Женская сборная Азербайджана одержала очередную победу на Всемирной шахматной олимпиаде в индийском Ченнаи.

Как сообщает Report , азербайджанская команда во II туре одолела спортсменок из Финляндии.

Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова одержали победу над соперницами. В настоящее время партия Ульвии Фаталиевой продолжается. Однако, даже если 26-летний гроссмейстер проиграет, окончательный результат не изменится.

Напомним, что в первом туре сборная Азербайджана обыграла команду ОАЭ со счетом 4:0.

Финляндия – Азербайджан – 0:3

Анастасия Назарова – Гюнай Мамедзаде – 0:1;

Йоанна Паасикангас – Ханым Баладжаева – 0:1;

Таня Туоминен – Гюльнар Мамедова – 0:1;

Сарабелла Норламо – Ульвия Фаталиева (партия продолжается).

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.