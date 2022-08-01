Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана сыграла вничью с Турцией

Мужская сборная Азербайджана провела очередную встречу в рамках Всемирной шахматной олимпиады в Ченнаи (Индия).

Мужская сборная Азербайджана провела очередную встречу в рамках Всемирной шахматной олимпиады в Ченнаи (Индия).

Как передает Report , азербайджанские шахматисты встретились с соперниками из Турции.

Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов сыграли вничью со своими соперниками. Васиф Дурарбейли одержал единственную победу в составе сборной. Гадир Гусейнов покинул встречу побежденным.

Напомним, что азербайджанские шахматисты в первом туре одолели соперников из Алжира (4:0), во втором туре - из Филиппин (3:1), в третьем туре - из Аргентины (2,5:0,5).

Турция - Азербайджан 2:2

Мустафа Йылмаз - Шахрияр Мамедъяров - 0,5:0,5

Эмре Джан - Рауф Мамедов - 0,5:0,5

Вахап Санал – Гадир Гусейнов - 1:0

Джемиль Джан Али Маранди - Васиф Дурарбейли - 0:1.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.