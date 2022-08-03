О нас

Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одолела команду Словакии

Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одолела команду Словакии Члены мужской сборной Азербайджана провели очередные встречи на Всемирной шахматной олимпиаде в городе Ченнаи (Индия).
Индивидуальные
3 августа 2022 г. 18:23
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одолела команду Словакии

Члены мужской сборной Азербайджана провели очередные встречи на Всемирной шахматной олимпиаде в городе Ченнаи (Индия).

Как сообщает Report, азербайджанская команда в рамках VI тура одержала уверенную победу над сборной Словакии - 3:1.

Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов и Ниджат Аббасов одолели своих соперников. Васиф Дурарбейли завершил партию поражением.

Напомним, что сборная Азербайджана обыграла Алжир со счетом 4:0 в первом туре, Филиппины (3:1) во втором туре и Аргентину (2,5:0,5) в третьем туре. В рамках четвертого тура азербайджанские шахматисты поделили очки поровну с командой Турции, а в V туре проиграли спортсменам из Кубы.

Шахматная олимпиада

VI тур

Мужчины

Словакия – Азербайджан - 1:3

Виктор Газик – Шахрияр Мамедъяров - 0:1

Юрай Друшка – Гадир Гусейнов - 0:1

Христофер Репка – Васиф Дурарбейли - 1:0

Любомир Фтачник - Ниджат Аббасов - 0:1.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şahmat Olimpiadası: Kişilərdən ibarət Azərbaycan millisi Slovakiyaya qalib gəlib

Самое важное

Кадры операции Гисас азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Гисас" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
3 августа 2022 г. 17:51
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
3 августа 2022 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
3 августа 2022 г. 13:12
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
3 августа 2022 г. 11:57
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
2 августа 2022 г. 16:44
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi