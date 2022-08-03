Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одолела команду Словакии

Члены мужской сборной Азербайджана провели очередные встречи на Всемирной шахматной олимпиаде в городе Ченнаи (Индия).
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Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов и Ниджат Аббасов одолели своих соперников. Васиф Дурарбейли завершил партию поражением.
Напомним, что сборная Азербайджана обыграла Алжир со счетом 4:0 в первом туре, Филиппины (3:1) во втором туре и Аргентину (2,5:0,5) в третьем туре. В рамках четвертого тура азербайджанские шахматисты поделили очки поровну с командой Турции, а в V туре проиграли спортсменам из Кубы.
Шахматная олимпиада
VI тур
Мужчины
Словакия – Азербайджан - 1:3
Виктор Газик – Шахрияр Мамедъяров - 0:1
Юрай Друшка – Гадир Гусейнов - 0:1
Христофер Репка – Васиф Дурарбейли - 1:0
Любомир Фтачник - Ниджат Аббасов - 0:1.
Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.