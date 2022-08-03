Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана одолела команду Словакии

Члены мужской сборной Азербайджана провели очередные встречи на Всемирной шахматной олимпиаде в городе Ченнаи (Индия).

Члены мужской сборной Азербайджана провели очередные встречи на Всемирной шахматной олимпиаде в городе Ченнаи (Индия).

Как сообщает Report , азербайджанская команда в рамках VI тура одержала уверенную победу над сборной Словакии - 3:1.

Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов и Ниджат Аббасов одолели своих соперников. Васиф Дурарбейли завершил партию поражением.

Напомним, что сборная Азербайджана обыграла Алжир со счетом 4:0 в первом туре, Филиппины (3:1) во втором туре и Аргентину (2,5:0,5) в третьем туре. В рамках четвертого тура азербайджанские шахматисты поделили очки поровну с командой Турции, а в V туре проиграли спортсменам из Кубы.

Шахматная олимпиада

VI тур

Мужчины

Словакия – Азербайджан - 1:3

Виктор Газик – Шахрияр Мамедъяров - 0:1

Юрай Друшка – Гадир Гусейнов - 0:1

Христофер Репка – Васиф Дурарбейли - 1:0

Любомир Фтачник - Ниджат Аббасов - 0:1.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 10 августа.