Шахана Назарова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Шахана Назарова (43 кг) стала бронзовым призером летней юношеской Олимпиады, проходящей в эти дни в Буэнос-Айресе.

Как передает Report, Шахана Назарова выступала в группе B и заняла второе место.

Азербайджанская спортсменка победила представительниц Бразилии и Нигерии, но уступила американке.

В схватке за 3-е место Ш.Назарова победила спортсменку из Монголии и завоевала бронзовую медаль.

Группа B

Шахана Назарова – Елена Гелоиса Мартинес (Бразилия) 11:0

Шахана Назарова – Толулоп Кристина Огунсаньа (Нигерия) 6:0

Шахана Назарова – Эмили Шилсон (США) 2:12

Шахана Назарова – Джустин Фанни Вигуро (Франция) 3:0

Шахана Назарова – Энхзул Батбаатар (Монголия) 7:6