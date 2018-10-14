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    Шахана Назарова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Шахана Назарова (43 кг) стала бронзовым призером летней юношеской Олимпиады, проходящей в эти дни в Буэнос-Айресе.

    Как передает Report, Шахана Назарова выступала в группе B и заняла второе место.

    Азербайджанская спортсменка победила представительниц Бразилии и Нигерии, но уступила американке.

    В схватке за 3-е место Ш.Назарова победила спортсменку из Монголии и завоевала бронзовую медаль.

    Группа B

    Шахана Назарова – Елена Гелоиса Мартинес (Бразилия) 11:0

    Шахана Назарова – Толулоп Кристина Огунсаньа (Нигерия) 6:0

    Шахана Назарова – Эмили Шилсон (США) 2:12

    Шахана Назарова – Джустин Фанни Вигуро (Франция) 3:0

    Шахана Назарова – Энхзул Батбаатар (Монголия) 7:6

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