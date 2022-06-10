Серхио Перес: В Баку все может измениться в мгновение ока

"Бакинская гонка действительно очень отличается, поскольку в этом быстром городском трафике все может измениться в мгновение ока. Поэтому нужно быть очень осторожным".

"Бакинская гонка действительно очень отличается, поскольку в этом быстром городском трафике все может измениться в мгновение ока. Поэтому нужно быть очень осторожным".

Как сообщает Report, об этом заявил пилот Red Bull Серхио Перес, выступая на пресс-конференции, посвященной Гран-при Азербайджана "Формула-1".

32-летний гонщик, показавший лучший результат в первом свободном заезде, отметил, что бакинская трасса - это испытание для пилотов: "Бакинская гонка - мой фаворит сезона".

Гран-при Азербайджана завершится 12 июня.