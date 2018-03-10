Серена Уильямс призналась в употреблении допинга

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о приеме запрещенного препарата во время Roland Garros в 2015 году.

Как передает Report cо ссылкой на портал RT, по словам спортсменки, допинг она употребляла легально, так как имела на эти лекарства терапевтические исключения (TUE). Препарат был необходим ей из-за болезни. Несмотря на состояние здоровья, теннисистка выиграла турнир.

«У меня есть ребенок, и я никогда не смогла бы смотреть ей в глаза и говорить: «Мама жульничала». Это было бы безответственно. У меня всегда было именно такое отношение к вопросу допинга», — отметила Уильямс.

Издание напоминает, что о существующей в спорте системе терапевтических исключений стало широко известно в сентябре 2016 года, когда хакерская группировка Fanсy Bears обнародовала первую часть документов из взломанной базы данных Всемирного антидопингового агентства. Выяснилось, что целый ряд американских спортсменов употребляли допинг по медицинским показаниям. Среди них была и Уильямс. Хакеры выяснили, что в 2010, 2014 и 2015 годах она принимала такие запрещенные в спорте препараты, как оксикодон, гидрoморфoн, преднизон, преднизолон и метилпреднизoлон.

В сентябре 38-летняя бывшая первая ракетка мира родила дочь. Сообщалось, что на корт она планирует вернуться в 2018 году.