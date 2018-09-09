Серена Уильямс оштрафована на $17 тыс. за поведение в финале US Open - ВИДЕО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $17 тыс. по итогам финального матча Открытого чемпионата США, в котором она проиграла японке Наоми Осаке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.

Финальная встреча последнего в сезоне турнира серии Большого шлема завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней японки.

По ходу первого сета 36-летняя американка была наказана предупреждением за подсказки со стороны тренера. Во втором сете Уильямс разбила ракетку и получила штрафное очко, а при счете 4:3 в пользу соперницы она вступила в долгий спор с арбитром Карлосом Рамосом, обвинив его в предвзятости и сексизме, за что получила штрафной гейм.