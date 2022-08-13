Серебряный призер Исламиады: Пока не думаю выступать в пара-атлетике

"Я не могла и поверить, что займу второе место на Исламиаде. Эмоций много. Я рада, что смогла поднять флаг своей страны. К сожалению, не смогла занять первое место. Надеюсь, в следующем соревновании буду первой".

"Я не могла и поверить, что займу второе место на Исламиаде. Эмоций много. Я рада, что смогла поднять флаг своей страны. К сожалению, не смогла занять первое место. Надеюсь, в следующем соревновании буду первой".

Об этом в интервью Report сказала Екатерина Сарыева, завоевавшая серебряную медаль в тройном прыжке на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

По ее словам, эта победа - еще один шаг на пути к успеху в ее карьере.

Сарыева также отметила, что пока не думает выступать в пара-атлетике: "К тому же в пара-атлетике нет вида спорта тройной прыжок. Однако я не смотрю плохо на переход спортсменов из атлетики в пара-атлетику по состоянию здоровья".

Е.Сарыева сообщила, что 15-21 августа примет участие в XXV чемпионате Европы в Мюнхене, Германия.