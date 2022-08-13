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Серебряный призер Исламиады: Пока не думаю выступать в пара-атлетике

Серебряный призер Исламиады: Пока не думаю выступать в пара-атлетике "Я не могла и поверить, что займу второе место на Исламиаде. Эмоций много. Я рада, что смогла поднять флаг своей страны. К сожалению, не смогла занять первое место. Надеюсь, в следующем соревновании буду первой".
Индивидуальные
13 августа 2022 г. 14:13
Серебряный призер Исламиады: Пока не думаю выступать в пара-атлетике

"Я не могла и поверить, что займу второе место на Исламиаде. Эмоций много. Я рада, что смогла поднять флаг своей страны. К сожалению, не смогла занять первое место. Надеюсь, в следующем соревновании буду первой".

Об этом в интервью Report сказала Екатерина Сарыева, завоевавшая серебряную медаль в тройном прыжке на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

По ее словам, эта победа - еще один шаг на пути к успеху в ее карьере.

Сарыева также отметила, что пока не думает выступать в пара-атлетике: "К тому же в пара-атлетике нет вида спорта тройной прыжок. Однако я не смотрю плохо на переход спортсменов из атлетики в пара-атлетику по состоянию здоровья".

Е.Сарыева сообщила, что 15-21 августа примет участие в XXV чемпионате Европы в Мюнхене, Германия.

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Версия на азербайджанском языке İslamiadanın gümüş medalçısı: "Hələlik para-atletikada çıxış etməyi düşünmürəm"

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