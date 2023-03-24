Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире "Большого шлема"

Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу в рамках турнира "Большого шлема", который стартовал сегодня в столице Грузии - Тбилиси.

Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу в рамках турнира "Большого шлема", который стартовал сегодня в столице Грузии - Тбилиси.

Как сообщает Report, Керамет Гусейнов (60 кг) на стадии 1/16 финала встретится с Дилшодом Халматовым (Украина), а Туран Байрамов в этом же весе - с Айбеком Омировым (Туркменистан).

Кямран Сулейманов (66 кг) выйдет на татами против Гурама Дзавашвили (ОАЭ) в 1/32 финала.

В соревнованиях среди женщин Лейла Алиева в весе 48 кг поборется с Венной Хуанг (Китай), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - с Ясмим Лима (Бразилия), Айдан Велиева в том же весе - с Наоми Ван Кревел (Нидерланды) в стадии 1/16 финала.

Фидан Ализаде в весе 57 кг встретится в 1/16 финала с Паулиной Штарк (Германия).

Турнир "Большого шлема" завершится 26 марта. Азербайджан на соревнованиях представляют 13 дзюдоистов.