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Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире "Большого шлема"

Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире "Большого шлема" Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу в рамках турнира "Большого шлема", который стартовал сегодня в столице Грузии - Тбилиси.
Индивидуальные
24 марта 2023 г. 10:29
Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире Большого шлема

Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу в рамках турнира "Большого шлема", который стартовал сегодня в столице Грузии - Тбилиси.

Как сообщает Report, Керамет Гусейнов (60 кг) на стадии 1/16 финала встретится с Дилшодом Халматовым (Украина), а Туран Байрамов в этом же весе - с Айбеком Омировым (Туркменистан).

Кямран Сулейманов (66 кг) выйдет на татами против Гурама Дзавашвили (ОАЭ) в 1/32 финала.

В соревнованиях среди женщин Лейла Алиева в весе 48 кг поборется с Венной Хуанг (Китай), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - с Ясмим Лима (Бразилия), Айдан Велиева в том же весе - с Наоми Ван Кревел (Нидерланды) в стадии 1/16 финала.

Фидан Ализаде в весе 57 кг встретится в 1/16 финала с Паулиной Штарк (Германия).

Турнир "Большого шлема" завершится 26 марта. Азербайджан на соревнованиях представляют 13 дзюдоистов.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycanın 7 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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