Сегодня завершится "Мингячевирская регата-2024"

09:00

Сегодня завершится международный турнир по академической гребле, каяку и каноэ "Мингячевирская регата-2024".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" будут определены очередные призеры.

За два предыдущих дня соревнований азербайджанские спортсмены завоевали 11 медалей (3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых).

Помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях принимают участие гребцы из Эстонии, Грузии, Италии, Венгрии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Украины и Узбекистана.

По окончании регаты состоится церемония закрытия.