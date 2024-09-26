Сегодня в Шуше стартует Мемориал Вугара Гашимова

11:01

Сегодня в Шуше стартует международный шахматный турнир Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, после церемонии открытия будут сыграны три тура по рапиду (быстрым шахматам).

Соревнования начнутся в 15:30.

Азербайджан на турнире представляют три шахматиста - члены сборной Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

В соревнованиях также примут участие Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян Непомнящий (ФИДЕ), Рихард Раппорт (Венгрия), Владислав Артемьев (ФИДЕ) и Аравинд Читамбарам (Индия).

Мемориал Вугара Гашимова завершится 28 сентября.