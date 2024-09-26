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Сегодня в Шуше стартует Мемориал Вугара Гашимова 

Сегодня в Шуше стартует Мемориал Вугара Гашимова  11:01
Индивидуальные
26 сентября 2024 г. 11:41
Сегодня в Шуше стартует Мемориал Вугара Гашимова 

Сегодня в Шуше стартует международный шахматный турнир Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, после церемонии открытия будут сыграны три тура по рапиду (быстрым шахматам).

Соревнования начнутся в 15:30.

Азербайджан на турнире представляют три шахматиста - члены сборной Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

В соревнованиях также примут участие Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян Непомнящий (ФИДЕ), Рихард Раппорт (Венгрия), Владислав Артемьев (ФИДЕ) и Аравинд Читамбарам (Индия).

Мемориал Вугара Гашимова завершится 28 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Şuşada Vüqar Həşimov Memorialına start veriləcək

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