Сегодня Теймур Раджабов встретится с еще одним шахматистом из США

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня в Мадриде матч в VII туре Турнира претендентов.

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня в Мадриде матч в VII туре Турнира претендентов.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер сыграет черными фигурами против представителя США Фабиано Каруана. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

В предыдущих играх Раджабов сыграл вничью с Алирезой Фирузджа (Франция), Яном Непомнящим (Россия), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Дингом Лиреном (Китай) и Рихардом Раппортом (Венгрия), а также проиграл Хикару Накамуре (США). В настоящее время он делит 5-7-е места с Лиреном и Дудой (по 2,5 очка). Турнирную таблицу возглавляет Непомнящий с 4,5 очками. Каруана с 4 очками расположился на 2-м месте. Раппорт и Накамура делят 3-4-е места.