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Сегодня стартует полуфинальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня стартует полуфинальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам Сегодня стартует полуфинал чемпионата Азербайджана по шахматам.
Индивидуальные
10 февраля 2025 г. 09:26
Сегодня стартует полуфинальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня стартует полуфинал чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в соревнованиях среди мужчин Шахрияр Мамедъяров встретится с Мисратдином Искендеровым, Теймур Раджабов - с Рауфом Мамедовым, а среди женщин Гюнай Мамедзаде сыграет с Гульнар Мамедовой, Ульвия Фаталиева - с Говхар Бейдуллаевой.

Вчера в тай-брейке Теймур Раджабов победил Вугара Асадли, а Рауф Мамедов обыграл Ахмеда Ахмедзаде. Ранее в полуфинал вышли Ш. Мамедъяров и М. Искендеров.

Среди женщин в тай-брейке Гюнай Мамедзаде победила Сабину Ибрагимову , Гульнар Мамедова - Ханым Баладжаеву, а Говхар Бейдуллаева - Тюркан Мамедъярову. У. Фаталиева ранее обеспечила себе участие в этом туре.

Отметим, что призовой фонд мужского соревнования составляет 60 000 манатов, а женского - 30 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsi bu gün başlayır

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