Сегодня стартует Гран-при Азербайджана "Формула 1"

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ 27 апреля стартует Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщает Report, это четвертое соревнование сезона. Любители автоспорта после Австралии, Бахрейна и Китая обратят свои взоры на Страну огней. В предыдущих первых двух соревнованиях победу одержал немецкий пилот Mercedes Себастьян Феттель. В Шанхае же всех опередил занявший в прошлом году первое место в Баку пилот Red Bull Даниэль Риккардо.

В целом, сезон состоит из 21-го Гран-при:

Дата Гран-при Трек Длина (м) Круги 23-25 марта Австралия Альберт-Парк 5303 58 6-8 апреля Бахрейн Сахир 5412 57 12-15 апреля Китай Шанхай 5451 56 27-29 апреля Азербайджан Баку 6003 51 11-13 мая Испания Барселона 4655 66 25-27 мая Монако Монте-Карло 3337 78 8-10 июня Канада Монреаль 4361 70 22-24 июня Франция Ле-Кастелле 5842 53 2 июня-1 июля Австрия Шпилберг 4318 71 6-8 июля Великобритания Сильверстоун 5891 52 20-22 июля Германия Хоккенхайм 4574 67 27-29 июля Венгрия Хунгароринг 4381 70 24-26 августа Бельгия Спа 7004 44 31 августа-2 сентября Италия Монца 5793 53 14-16 сентября Сингапур Марина-Бэй 5065 61 28-30 сентября Россия Сочи 5848 52 5-7 октября Япония Сузука 5807 53 19-21 октября США Остин 5513 56 26-28 октября Мексика Мехико 4304 71 9-11 ноября Бразилия Сан-Паулу 4309 71 23-25 ноября Абу-Даби Яс Марина 5554 55

В расположении пилотов на первой ступени находится Себастьян Феттель. На его счету 54 очка. Закрывают "тройку" пилоты Mercedes. Прошлогодний чемпиона мира Льюис Хэмилтон занимает второе место с 45-ю очками. Он опережает товарища по команде Валттери Боттаса на 5 очков. Победитель Гран-при Азербайджана 2017 года Даниэль Риккардо занимает 4-ю позицию с 37-ю очками. В целом 6 пилотов прибыли в Баку без очков на своем счету.

Место Пилот Команда Номер Австралия Бахрейн Китай Очки 1 Себастьян Феттель Ferrari 5 1 1 8 54 2 Льюис Хэмилтон Mercedes 44 2 33 4 45 3 Валттери Боттас Mercedes 77 8 2 2 40 4 Даниэль Риккардо Red Bull 3 4 DNF 1 37 5 Кими Райконен Ferrari 7 3 DNF 3 30 6 Фернандо Алонсо McLaren 14 5 7 7 22 7 Нико Хюлькенберг Renault 27 7 6 6 22 8 Макс Ферстаппен Red Bull 33 6 DNF 5 18 9 Пьер Гасли Toro Rosso 10 DNF 4 18 12 10 Кевин Магнуссен Haas 20 DNF 5 10 11 11 Стоффель Вандорн McLaren 22 9 8 13 6 12 Карлос Сайнс Renault 55 10 11 9 3 13 Маркус Эрикссон Sauber 9 DNF 9 16 2 14 Эстебан Окон Force İndia 31 12 10 12 1 15 Серхио Перес Force İndia 11 11 16 12 0 16 Шарль Леклер Sauber 16 13 12 19 0 17 Ромен Грожан Haas 8 DNF 13 17 0 18 Лэнс Стролл Williams 18 14 14 14 0 19 Сергей Сироткин Williams 35 DNF 15 15 0 20 Брендон Хартли Toro Rosso 28 15 17 20 0

*DNF – не финишировал

В Кубке конструкторов пока укрепилась команда-победитель прошлого года Mercedes. На счету представителя Германии 85 очков. На втором месте Ferrari с 84 очками, Red Bull имеет 55 очков.

Место Команда Страна Очки 1 Mercedes Германия 85 2 Ferrari Италия 84 3 Red Bull Racing Tag Heuer Австрия 55 4 McLaren Renault Великобритания 28 5 Renault Великобритания 25 6 Scuderia Toro Ross Honda Италия 12 7 Haas Ferrari США 11 8 Sauber Ferrari Швейцария 2 9 Force İndia Mercedes Индия 1 10 Williams Mercedes Великобритания 0

Баку в течение трех дней наряду с соревнованиями "Формулы 1" примет также "Формулу 2". В связи с этим календарь Гран-при охватывает оба соревнования. Свободные заезды находящейся в центре внимания "Формулы 1" состоятся 27 апреля. Первый свободный заезд охватит период с 13:00 до 14:30, второй - с 17:00 до 18:30.

28 апреля в 14:00 - 15:00 состоится третий свободный заезд, а в 17:00 - 18:00 – классификационный заезд. На следующий день в 14:40 - 15:10 состоится трек-парад пилотов. В 15:56 прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2018 года. Соревнование охватит 51 круг или 120 минут.

Календарь Гран-при Азербайджана

27 апреля

11:00 - 11:45. "Формула 2" – Свободный заезд

13:00 - 14:30. "Формула 1" – Первый свободный заезд

15:00 - 15:30. "Формула 2" – Классификационный тур

17:00 - 18:30. "Формула 1" – Второй свободный заезд

28 апреля

12:00 - 13:05. "Формула 2" – Первое соревнование (29 кругов или 60 минут)

14:00 - 15:00. "Формула 1" – Третий свободный заезд

17:00 - 18:00. "Формула 1" – Классификационный тур

29 апреля

13:10 - 14:00. "Формула 2" – Второе соревнование (21 круг или 45 минут)

14:40 - 15:10. Парад пилотов

15:00 - 15:25. Церемония открытия

15:56-15:58. Государственный гимн

16:10-18:00. "Формула 1" – Гран-при (51 круг или 120 минут)

Гран-при Азербайджана "Формула 1" кроме борьбы пилотов, также будет богато развлекательными мероприятиями. В развлекательной зоне болельщиков "Формулы 1" вдоль Приморского бульвара 26-29 апреля пришедшим понаблюдать за соревнованием любителям автоспорта предложат новые интересные развлечения.

Развлекательные мероприятия состоятся 26 апреля с 12:00 до 21:00, 27-28 апреля – с 10:00 до 19:00 и 29 апреля - с 10:00 до 14:00. Музыкально-развлекательная программа будет начинаться 27-29 апреля по вечерам и длиться до ночи выступлениями в Baku Crystal Hall звезд мировой эстрады и знаменитых диджеев.

Приобретшие 4-дневный билет зрители смогут 26 апреля с 14:00 до 15:30 принять участие в Прогулке по пути пит-стопов. Во время прогулки зрители выйдут на путь пит-стопов и понаблюдают, как в гаражах команд F1 болиды готовятся к соревнованиям. Для прогулки по пути пит-стопов вход будет организован с Абшеронской трибуны в зоне болельщиков.

Кроме того, 27-29 апреля в зоне болельщиков "Формулы 1" с 11:00 и в различное время дня будут организованы автограф-сессии с участием всех пилотов, принимающих участие в Гран-при Азербайджана в этом году. Во время сессий фанаты смогут лицом к лицу встретиться c любимыми пилотами, взять у них автографы и сделать фото на память.

В этом году зрители наряду с новыми пилотами "Формулы 1", получат возможность поближе ознакомиться с Бакинским городским кольцом. 28 апреля с 15:30 до 16:00 в зоне болельщиков состоится сессия вопросов-ответов с новыми пилотами F1.

26-28 апреля после завершения соревнований трек будет открыт для прогулки зрителей. В течение этого периода на треке будут функционировать специальные автобусы. Зрители, сойдя на остановках в различных частях трека, смогут подробно ознакомиться с особенностями Бакинского городского кольца.

В отличие от предыдущих лет, в этом году начало церемонии приветствия зрителей состоится до парада пилотов. Сразу после открытия церемонии, которая пройдет в форме мюзикла, пилоты на специальных транспортных средствах совершат круг по Бакинскому городскому кольцу и поприветствуют зрителей.

До старта соревнований состоится церемония гимна. После гимна Азербайджана пилоты подойдут к ждущим у грид-линий болидам и выполнят последние подготовки к соревнованиям. По новому правилу, в этом году не будет грид-герлз. Вместо них пилотов только на церемонии гимна будут сопровождать дети 7-10 лет.

Зрители получат возможность соревноваться на расположенных в зоне болельщиков "Формулы 1" симуляторах, принадлежащих "Формуле 1" и Операционной компании "Бакинское городское кольцо". Зрителю, показавшему наилучший результат на соревнованиях, вручат дорогой приз. Кроме того, будут проведены различные развлекательные игры, в том числе соревнование пит-стоп.

Все владельцы билетов смогут бесплатно участвовать на концертах и в развлекательных программах, которые будут проходить вечером 27-29 апреля. 27 апреля на сцену сначала выйдет группа Jamiroquai, затем начнется развлекательная программа с участием DJ Afrojack. 28 апреля на сцену друг за другом выйдут Кристина Агилера и Аксвелл Ингроссо, 29 апреля же выступят Дуа Липа и Мартин Сольвейг. Помимо этого, в перерывах между программами местные диджеи тоже выйдут на сцену и развлекут зрителей. В отличие от предыдущих лет, в этом году концерт звезд мировой величины состоится в Baku Crystal Hall. Для комфортного передвижения зрителей в концертной зоне между кругом Азнефть и Baku Crystal Hall будут работать специальные автобусы.

Полевые выступления актеров юмористического жанра вдоль развлекательных зон поднимут болельщикам настроение. Полевые выступления включают цирковые номера, шоу, актеров пантомимы, актеров на ходулях, музыкальные развлекательные выступления различных местных исполнителей и диджеев, уличные танцы и др. интересные номера.

Для самых маленьких гостей соревнований будет организована специальная школа вождения. Здесь дети смогут в свободной и развлекательной форме изучить правила дорожного движения. Кроме того, для маленьких зрителей будет открыт развлекательный центр в форме шлема. Дети также могут принять участие и развлечься в различных интерактивных и просветительных играх.

В различных частях зоны болельщиков "Формулы 1" вдоль Приморского бульвара будут установлены интересные фоны для фотографирования и селфи, в том числе подиум Гран-при Азербайджана и хэштеги, статуи пилотов "Формулы 1" и изображающие их маскоты, схемы треков соревнований, болиды с национальным орнаментом, ретро автомобили и пр.