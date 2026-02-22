Сегодня состоится церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр

Сегодня завершаются XXV зимние Олимпийские игры, организованные в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Как сообщает Report, церемония закрытия Олимпиады стартует в 23:00 по бакинскому времени на древнеримской арене Verona Olympic Arena.

Художественная программа Grand Finale, подготовленная Filmmaster, продемонстрирует миру богатую культуру, искусство и несгибаемый спортивный дух Италии. На церемонии целеустремленность спортсменов и достигнутые успехи будут отмечены особыми художественными композициями, а традиционный олимпийский флаг будет передан следующему городу-хозяину.

На престижных спортивных соревнованиях Азербайджан представляли два спортсмена - горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев. На параде во время церемонии закрытия именно они будут нести флаг страны.

10 февраля Владимир Литвинцев выступил в короткой программе на арене Mediolanum Forum в Милане. Его выступление было оценено в 63,63 балла, и с этим результатом он не смог войти в первые 24, поэтому не получил путевку на соревнования по произвольной программе, которые состоялись 13 февраля.

Анастасия Папатома участвовала 18 февраля в соревнованиях по слалому в Альпийском лыжном центре Тофане в Кортина-д'Ампеццо. Она начала борьбу 92-й, пересекла финишную черту в первом спуске с показателем 1:01:81 секунды. Во втором спуске, который она начала 59-й, 18-летняя лыжница пришла к финишу с показателем 1:07:34 секунды среди 64 участниц. Таким образом, наша спортсменка по итогам обеих попыток завершила свое выступление на Зимней Олимпиаде на 51-м месте с результатом 2:09:15 секунды.

Напомним, что в XXV зимних Олимпийских играх участвуют около 3 тысяч спортсменов из 92 стран. Спортсмены борются за 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.