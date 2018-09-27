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    Сегодня сборные Азербайджана по шахматам встретятся со своими противниками из Англии и США

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Батуми состоятся встречи IV тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады.

    Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана проведет встречу со сборной Англии, а соперниками женской сборной станут американские шахматистки. Шахматные баталии начнутся в 15:00 по бакинскому времени.

    АЗЕРБАЙДЖАН – АНГЛИЯ

    Шахрияр Мамедъяров - Майкл Адамс
    Теймур Раджабов - Люк Макшейн
    Аркадий Найдич - Дэвид Хауэлл
    Рауф Мамедов - Гавейн Джонс

    АЗЕРБАЙДЖАН - США

    Гюнай Мамедзаде - Анна Затонских
    Зейнаб Мамедъярова - Ирина Круш
    Ханым Баладжаева - Татев Абрахамян
    Гюльнар Мамедова - Дженнифер Ю

    Отметим, что по итогам трех туров в активе обеих сборных Азербайджана 6 очков.

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