Сегодня сборные Азербайджана по шахматам встретятся со своими противниками из Англии и США

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Батуми состоятся встречи IV тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана проведет встречу со сборной Англии, а соперниками женской сборной станут американские шахматистки. Шахматные баталии начнутся в 15:00 по бакинскому времени.

АЗЕРБАЙДЖАН – АНГЛИЯ

Шахрияр Мамедъяров - Майкл Адамс

Теймур Раджабов - Люк Макшейн

Аркадий Найдич - Дэвид Хауэлл

Рауф Мамедов - Гавейн Джонс



АЗЕРБАЙДЖАН - США

Гюнай Мамедзаде - Анна Затонских

Зейнаб Мамедъярова - Ирина Круш

Ханым Баладжаева - Татев Абрахамян

Гюльнар Мамедова - Дженнифер Ю

Отметим, что по итогам трех туров в активе обеих сборных Азербайджана 6 очков.