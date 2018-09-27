Сегодня сборные Азербайджана по шахматам встретятся со своими противниками из Англии и США

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Батуми состоятся встречи IV тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады.
Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана проведет встречу со сборной Англии, а соперниками женской сборной станут американские шахматистки. Шахматные баталии начнутся в 15:00 по бакинскому времени.
АЗЕРБАЙДЖАН – АНГЛИЯ
Шахрияр Мамедъяров - Майкл Адамс
Теймур Раджабов - Люк Макшейн
Аркадий Найдич - Дэвид Хауэлл
Рауф Мамедов - Гавейн Джонс
АЗЕРБАЙДЖАН - США
Гюнай Мамедзаде - Анна Затонских
Зейнаб Мамедъярова - Ирина Круш
Ханым Баладжаева - Татев Абрахамян
Гюльнар Мамедова - Дженнифер Ю
Отметим, что по итогам трех туров в активе обеих сборных Азербайджана 6 очков.
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