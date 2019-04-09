Сегодня пройдут заключительные встречи турнира ShamkirChess 2019

Продолжается супертурнир ShamkirChess 2019, посвящённый покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передает Report, сегодня в рамках турнира состоятся встречи заключительного, 9-го тура. Тур этот будет носить формальный характер, поскольку накануне победителем досрочно стал Магнус Карлсен. Для норвежца это уже 4-ая победа в данном турнире.

Шахрияр Мамедъяров в девятом туре белыми фигурами сыграет с россиянином Сергеем Карякиным, а Теймур Раджабов черными фигурами померится силами с чешским гроссмейстером Давидом Наварой.





"ShamkirChess 2019"

IX тур

9 апреля

Магнус Карлсен (Норвегия) – Александр Грищук (Россия)

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Сергей Карякин (Россия)

Вишванатан Ананд (Индия) – Веселин Топалов (Болгария)

Динг Лирен (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)

Давид Навара (Чехия) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Все встречи начнутся в 14:00 по местному времени.

Отметим, что по итогам 8 туров лидером турнира является Карлсен с 6 очками, своего ближайшего преследователей Грищука и Карякина он опережает на 1,5 очка. 4-7 места разделяют Ананд, Топалов, Лирен и Раджабов с 4 очками. Давид Навара с 3,5 очками занимает 8-ое место, Шахрияр Мамедъяров с 3 очками – 9-ое. Замыкает турнирную таблицу Аниш Гири с 2,5 очками.