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Сегодня пройдут матчи IV тура "ShamkirChess 2019"

Сегодня пройдут матчи IV тура супертурнира "ShamkirChess 2019", посвященного покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову, передает Report.

Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сразится с Давидом Наварой из Чехии, Теймур Раджабов черными померится силами с голландцем Анишем Гири.


Все матчи IV тура

3 апреля 2019 г.


Веселин Топалов (Болгария) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Динг Лирен (Китай) – Вишванатан Ананд (Индия)

Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия)

Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Давид Навара (Чехия)

Отметим, что после 3-х туров лидером турнира является Карлсен с 2,5 очками. 

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