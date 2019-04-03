Сегодня пройдут матчи IV тура "ShamkirChess 2019"

3 апреля, 2019 07:35

https://report.az/storage/news/6e9854083d4068f8d20412e2fd0715c8/b4cb680b-c3b4-4b2e-b605-16db22287e49_292.jpg Сегодня пройдут матчи IV тура супертурнира "ShamkirChess 2019", посвященного покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову, передает Report. Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сразится с Давидом Наварой из Чехии, Теймур Раджабов черными померится силами с голландцем Анишем Гири.

Все матчи IV тура 3 апреля 2019 г.

Веселин Топалов (Болгария) – Магнус Карлсен (Норвегия) Динг Лирен (Китай) – Вишванатан Ананд (Индия) Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия) Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан) Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Давид Навара (Чехия) Отметим, что после 3-х туров лидером турнира является Карлсен с 2,5 очками.

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