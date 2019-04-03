Сегодня пройдут матчи IV тура "ShamkirChess 2019"

Сегодня пройдут матчи IV тура супертурнира "ShamkirChess 2019", посвященного покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову, передает Report.
Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сразится с Давидом Наварой из Чехии, Теймур Раджабов черными померится силами с голландцем Анишем Гири.
Все матчи IV тура
3 апреля 2019 г.
Веселин Топалов (Болгария) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Динг Лирен (Китай) – Вишванатан Ананд (Индия)
Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия)
Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан)
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Давид Навара (Чехия)
Отметим, что после 3-х туров лидером турнира является Карлсен с 2,5 очками.
Elşən MəmmədovАвтор новости