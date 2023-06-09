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Сегодня пройдет третий этап международного велопробега "Дорогая Шуша"

Сегодня пройдет третий этап международного велопробега "Дорогая Шуша" Продолжается Международный велопробег "Дорогая Шуша", приуроченный к 100-летнему юбилею Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
9 июня 2023 г. 07:46
Сегодня пройдет третий этап международного велопробега Дорогая Шуша

Продолжается Международный велопробег "Дорогая Шуша", приуроченный к 100-летнему юбилею Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, сегодня в рамках турнира будет проведен пройдет третий этап спортивного мероприятия.

И на этот раз велосипедисты начнут гонку в Габале, которую завершат в Гяндже. Спортсмены из 12 команд преодолеют дистанцию ​​в 170 км.

Напомним, что победителем первого этапа велопробега по маршруту Баку – Шамахы стал член сборной Болгарии Мартин Папанов, а второй этап - Габала-Шеки-Габала выиграл Люк Шурманс из Нидерландов.

Международный велопробег "Дорогая Шуша" продлится до 11 июня. В нем участвуют свыше 100 велосипедистов в составе 16-ти команд из 14-ти стран мира. Турнир дает возможность заработать лицензионные баллы на Летние олимпийские игры-2024 в Париже.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışında bu gün üçüncü mərhələ keçiriləcək

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