    Индивидуальные
    • 01 октября, 2025
    • 07:15
    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта

    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта.

    Как передает корреспондент Report из Шеки, на стадионе в Габале состоятся очередные футбольные матчи.

    В группе А сборная Азербайджана встретится с Кыргызстаном, а в группе B Россия сыграет с Узбекистаном.

    В Габалинском стрелковом клубе завершатся соревнования по стрельбе. Будут проведены заключительные квалификационные и финальные этапы по стендовой стрельбе в дисциплинах "скит" и "трап".

    В Габалинском олимпийском спортивном комплексе продолжатся соревнования по бадминтону. В группах А и B пройдут очередные встречи, а также полуфинальные матчи.

    В Олимпийском спортивном комплексе в Шеки стартуют состязания по гимнастике.

    В Олимпийском спортивном комплексе Евлаха продолжатся соревнования по боксу. В весовых категориях 48 кг, 52 кг, 57 кг, 60 кг, 66 кг, 80 кг и +80 кг состоятся очередные четвертьфинальные поединки.

    В Спортдворце Гянджи будут проходить соревнования по плаванию, а также состоятся матчи по волейболу. В группе А сборная России встретится с Беларусью, в группе B - Узбекистан сыграет против Таджикистана.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях участвуют 1 624 спортсмена и 2 337 делегатов из 13 стран. Азербайджан представлен 340 участниками, Пакистан - 4, Россия - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турция - 38, Куба - 11, Кувейт - 6, Оман - 4 спортсменами.

