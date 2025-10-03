В рамках III Игр СНГ сегодня пройдут соревнования по девяти видам спорта.

Как передает корреспондент Report комондерованый в Шеки, на стадионе города Габала состоятся матчи за 3–4-е и 5–6-е места.

Сборные Беларуси и Таджикистана поспорят за бронзовые медали, а в другом поединке встретятся Узбекистан и Кыргызстан.

В Габале также продолжатся соревнования по бадминтону среди девушек и юношей - в индивидуальных, парных и смешанных разрядах.

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе состоятся полуфинальные бои среди мужчин-боксеров в весовых категориях 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 и +80 кг.

В Олимпийском спортивном комплексе Шеки болельщики смогут наблюдать финальные выступления гимнасток и гимнастов в индивидуальной программе, а также в синхронных упражнениях.

В Гянджинском Дворце спорта продолжатся соревнования по фехтованию.

В том же месте зрители станут свидетелями очередных матчей по волейболу: в группе А встретятся Кыргызстан и Россия, а сборная Азербайджана сыграет против Узбекистана.

В Гяндже также продолжатся поединки по вольной борьбе в весовых категориях 40, 45, 46, 51, 53, 60, 61, 71 и 92 кг.

В Олимпийском учебно-спортивном центре "Кур" в Мингячевире состоятся соревнования по каратэ среди юношей и девушек в весовых категориях 50, 55, 60 и 67 кг.

На городском стадионе Ханкенди пройдут состязания по стрельбе из лука.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях принимают участие 1 624 спортсмена и 2 337 представителей из 13 стран.

Азербайджан представлен 340 спортсменами, Пакистан - 4, Россия - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турция - 38, Куба - 11, Кувейт - 6 и Оман - 4 спортсменами.