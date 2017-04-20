Сегодня четыре азербайджанских дзюдоиста поборются на чемпионате Европы

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Польши Варшаве стартует чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами выйдут четыре представителя сборной Азербайджана.

В соревновании среди мужчин Орхан Сафаров (60 кг) в 1/8 финала встретится с победителем пары Матьяж Трбович (Словения) / Мориц Плафки (Германия). Начинающий борьбу с 1/16 Ниджат Шихализаде встретится с Мануэлем Шейбелем (Германия).

Женщины-борцы Азербайджана тоже вступят в борьбу с 1/16 финала. Аиша Гурбанлы (48 кг) выступит против Гюлькадер Шентюрк (Турция), Назакет Азизова (52 кг) против Реки Папп.

Отметим, что сборная Азербайджана на четырехдневном турнире представлена 9 мужчинами и 2 женщинами. 21 апреля на татами выйдут Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров (по 73 кг) и Руфат Исмаилов (81 кг), 22 апреля – Мамедали Мехдиев (90 кг), Эльмар Гасымов, Эльхан Мамедов (по 100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). Кроме того, планируется командное выступление азербайджанских спортсменов. В чемпионате Европы примут участие 369 спортсменов (226 мужчин, 143 женщины) из 41 страны.