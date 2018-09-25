Сегодня 2 азербайджанских дзюдоиста выступят на чемпионате мира

Баку. 25 сентября.REPORT.AZ/ Сегодня на чемпионате мира в Баку выступят еще 2 азербайджанских дзюдоиста.

Как сообщает Report, в шестой день соревнований в весовой категории 100 кг в борьбу вступят Эльмар Гасымов и Зелим Коцоев. Оба спортсмена начнут соревнования с 1/32 финала. Первые встречи они проведут со шведскими дзюдоистами - Мартином Пачеком и Йоакимом Дварби соответственно.

Сегодня в женском соревновании также выступят дзюдоисты в весовой категории 78 кг. Сборная Азербайджана в этой весовой категории не представлена. Первые встречи начнутся в 10:00. Начиная с 16:00 часов начнутся встречи за медали.

Э.Гасымов является серебряным призёром Летних олимпийских игр Рио-де-Жанейро 2016 года и IV Исламских игр солидарности, а также чемпионата Европы 2014, бронзовым призером континентального первенства 2012 года и чемпионата мира 2017 года. 27-летний спортсмен на соревнованиях серии мирового тура получил 5 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. В 2009 году Э.Гасымов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди молодежи в Ереване, в его честь прозвучал государственный гимн Азербайджана.

З.Коцоев является победителем Кубка Европы, бронзовым призёром континентального первенства в этом году. 20-летний дзюдоист дважды в Гран-при занимал первое место.

Отметим, что за прошедшие 5 дней соревнований из азербайджанских спортсменов завершили свои выступления Аиша Гурбанлы (48 кг), Буянхишиг Пурэвсурэн (52 кг), Мунхцедев Ичинхорлу (57 кг), Орхан Сафаров, Карамет Гусейнов (по 60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев, Гидаят Гейдаров (по 73 кг) и Мамедали Мехдиев (90 кг). Из них только Гейдаров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. В индивидуальных соревнованиях 26 сентября последними выступят Ирина Киндзерска (+78 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).