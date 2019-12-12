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СМИ: Себастьян Феттель сменит команду

Себастьян Феттель сменит команду

Четырёхкратный чемпион мира по "Формуле-1", немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель сменит команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 32-летний немецкий пилот может перейти в команду "Макларен" после сезона 2020 года. 

Он уже обратился к руководителю команды Андреасу Зайдлю с вопросом о возможности сотрудничества в будущем.

В прошедшем сезоне Себастьян Феттель стал участником конфликта с напарником по команде Шарлем Леклером, так что его возможный уход из итальянского коллектива видится логичным исходом этого противостояния. 

По итогам сезона Феттель занял пятое место в личном зачёте, записав на свой счёт одну победу. Его напарник Шарль Леклер закончил сезон четвёртым, опередив Себастьяна на 24 очка. На счету Леклера две победы в сезоне.

Отметим, что хотя Феттель выступал в этой команде с 2015 года, ему не удалось стать чемпионом. 

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