Италия впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Италии обыграла команду Австралии в финальном матче Кубка Дэвиса по теннису.

Сборная Италии обыграла команду Австралии в финальном матче Кубка Дэвиса по теннису.

Как передает Report, соревнования прошли в испанской Малаге.

В первой встрече Маттео Арнальди обыграл Алексея Попырина - 7:5, 2:6, 6:4. Во второй игре Янник Синнер одолел Алекса де Минаура - 6:3, 6:0.

В случае ничейного результата по итогам двух матчей в одиночном разряде была запланирована встреча пар. За сборную Австралии должны были сыграть Мэттью Эбден и Макс Пёрселл, за команду Италии - Синнер и Симоне Болелли.

Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса во второй раз в истории. Ранее итальянцы одержали победу в турнире 47 лет назад - в 1976 году. Австралия побеждала в Кубке Дэвиса 28 раз, при этом она не брала трофей с 2003 года. В прошлом сезоне австралийцы дошли до финала, но уступили команде Канады.