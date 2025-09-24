Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Сборная Беларуси по настольному теннису прибыла в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ

    Индивидуальные
    • 24 сентября, 2025
    • 04:49
    Сборная Беларуси по настольному теннису прибыла в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ

    Команда по настольному теннису Беларуси прибыла в Баку для участия в III Играх СНГ, которые впервые примет Азербайджан.

    Как сообщает Report, делегацию из девяти человек встретили представители СМИ в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгеле и Ханкенди.

    Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе Гянджи.

    III Игры СНГ Беларусь настольный теннис
    Фото
    III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Belarusun stolüstü tennis komandası Azərbaycana gəlib

    Последние новости

    06:05

    СМИ: Аргентина готова разрешить военное присутствие США у себя в обмен на помощь

    Другие страны
    05:47

    Президент Азербайджана: За последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов

    Внешняя политика
    05:45

    Президент: Азербайджан рассматривает Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции

    Внешняя политика
    05:41

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута TRIPP

    Внешняя политика
    05:38

    Президент Ильхам Алиев: Средний коридор – это стратегический проект, охватывающий обширную географию

    Внешняя политика
    05:22
    Фото

    Глава МИД: Приверженность Азербайджана свободе вероисповедания является примером для региональной стабильности

    Внешняя политика
    04:57
    Фото

    Главный тренер сборной Беларуси: Уверен, что мы вернемся домой с победой

    Индивидуальные
    04:49
    Фото

    Сборная Беларуси по настольному теннису прибыла в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ

    Индивидуальные
    04:08
    Фото

    Азербайджан и Эквадор подписали протокол о межмидовских политконсультациях

    Внешняя политика
    Лента новостей