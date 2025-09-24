Сборная Беларуси по настольному теннису прибыла в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ
Команда по настольному теннису Беларуси прибыла в Баку для участия в III Играх СНГ, которые впервые примет Азербайджан.
Как сообщает Report, делегацию из девяти человек встретили представители СМИ в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгеле и Ханкенди.
Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе Гянджи.
