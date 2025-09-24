III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Belarusun stolüstü tennis komandası Azərbaycana gəlib
24 sentyabr, 2025
- 04:38
Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi edəcəyi III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Belarusun stolüstü tennis komandası Bakıya gəlib.
"Report" xəbər verir ki, 9 nəfərlik heyəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda media nümayəndələri qarşılayıblar.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.
