    24 sentyabr, 2025
    04:38
    III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Belarusun stolüstü tennis komandası Azərbaycana gəlib

    Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi edəcəyi III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Belarusun stolüstü tennis komandası Bakıya gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, 9 nəfərlik heyəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda media nümayəndələri qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.

    Сборная Беларуси по настольному теннису прибыла в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ

