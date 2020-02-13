Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала второй в Европе

В столице Италии Риме завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе.

Как передает Report, национальная команда под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Акифа Алиева добилась исторического успеха. Так, впервые в истории сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 6 медалей на чемпионате Европы.

Санан Сулейманов (77 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг) одолели всех соперников и взобрались на высшую ступеньку почетного пьедестала. Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) заняли третье место.

Таким образом, завоевав 2 золотые и 4 бронзовые медали, сборная Азербайджана набрала 116 очков и в командном зачете стала второй, уступив лишь России (128 очков). Третьей стала команда Турции с 90 очками.