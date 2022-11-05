Сборная Азербайджана вышла в финал Кубка мира

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вышла в финал Кубка мира в Баку.
По данным Report, команда одержала победу над сборной мира в напряженном матче в группе B.
Так как встреча завершилась со счетом 5:5, были рассмотрены дополнительные показатели. В решающем раунде сборная Азербайджана вышла вперед - 22:19.
Сборная поборется с иранским коллективом за золотую медаль. Сербская сборная получила техническое поражение из-за отказа от участия в соревнованиях из-за массового заражения коронавирусом.
Кубок Мира
Сборная мира - Азербайджан - 4:5
55 кг
Нугзари Цурцумия (Грузия) - Эльданиз Азизли - 0:9
60 кг
Айдос Султангали (Казахстан) - Мурад Мамедов - 4:1
63 кг
Лери Абуладзе (Грузия) - Талех Мамедов - 1: 1 (победителем стал азербайджанский борец по принципу последнего очка)
67 кг
Джони Хецуриани (Грузия) - Хасрат Джафаров - 0:5
72 кг
Андрей Кулик (Украина) - Ульви Ганизаде - 7:1
77 кг
Золтан Леваи (Венгрия) - Сянан Сулейманов - 1:8
82 кг
Жалгасбай Бердымуратов (Узбекистан) - Рафик Гусейнов - 1:3
87 кг
Алекс Кэссидис (Швейцария) - Мурад Ахмадиев - 2:3
97 кг
Николоз Кахелашвили (Италия) - Ариф Нифтуллаев - 5:1
130 кг
Mantas Knistautas (Литва) - Сабах Шариати - 1:5
Медальные встречи на чемпионате мира состоятся 6 ноября.