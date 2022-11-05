Сборная Азербайджана вышла в финал Кубка мира

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вышла в финал Кубка мира в Баку.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вышла в финал Кубка мира в Баку.

По данным Report, команда одержала победу над сборной мира в напряженном матче в группе B.

Так как встреча завершилась со счетом 5:5, были рассмотрены дополнительные показатели. В решающем раунде сборная Азербайджана вышла вперед - 22:19.

Сборная поборется с иранским коллективом за золотую медаль. Сербская сборная получила техническое поражение из-за отказа от участия в соревнованиях из-за массового заражения коронавирусом.

Кубок Мира

Сборная мира - Азербайджан - 4:5

55 кг

Нугзари Цурцумия (Грузия) - Эльданиз Азизли - 0:9

60 кг

Айдос Султангали (Казахстан) - Мурад Мамедов - 4:1

63 кг

Лери Абуладзе (Грузия) - Талех Мамедов - 1: 1 (победителем стал азербайджанский борец по принципу последнего очка)

67 кг

Джони Хецуриани (Грузия) - Хасрат Джафаров - 0:5

72 кг

Андрей Кулик (Украина) - Ульви Ганизаде - 7:1

77 кг

Золтан Леваи (Венгрия) - Сянан Сулейманов - 1:8

82 кг

Жалгасбай Бердымуратов (Узбекистан) - Рафик Гусейнов - 1:3

87 кг

Алекс Кэссидис (Швейцария) - Мурад Ахмадиев - 2:3

97 кг

Николоз Кахелашвили (Италия) - Ариф Нифтуллаев - 5:1

130 кг

Mantas Knistautas (Литва) - Сабах Шариати - 1:5

Медальные встречи на чемпионате мира состоятся 6 ноября.