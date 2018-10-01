Сборная Азербайджана провела очередную встречу на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Батуми проходят встречи седьмого тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады.
Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана сыграла с Польшей.
Все шахматисты сборной завершили встречи ничьей.
После этого результата мужская сборная Азербайджана продолжает совместное лидерство с Польшей с 13-ю очками.
Польша– Азербайджан - 2:2
Шахрияр Мамедъяров - Ян-Кшиштоф Дуда - 0,5:0,5
Теймур Раджабов - Радослав Войташек - 0,5:0,5
Аркадий Найдич - Яцек Томчак - 0,5:0,5
Эльтадж Сафарли - Камил Драгун - 0,5:0,5
Э.Сафарли и Т.Раджабов играли белыми, а Ш.Мамедъяров и А.Найдич - черными фигурами.
Təbriz QuliyevАвтор новости