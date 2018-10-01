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    Сборная Азербайджана провела очередную встречу на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Батуми проходят встречи седьмого тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады. 

    Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана сыграла с Польшей.

    Все шахматисты сборной завершили встречи ничьей. 

    После этого результата мужская сборная Азербайджана продолжает совместное лидерство с Польшей с 13-ю очками.  

    Польша– Азербайджан - 2:2

    Шахрияр Мамедъяров - Ян-Кшиштоф Дуда - 0,5:0,5

    Теймур Раджабов - Радослав Войташек - 0,5:0,5

    Аркадий Найдич - Яцек Томчак - 0,5:0,5

    Эльтадж Сафарли - Камил Драгун - 0,5:0,5

    Э.Сафарли и Т.Раджабов играли белыми, а Ш.Мамедъяров и А.Найдич - черными фигурами. 

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