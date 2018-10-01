Сборная Азербайджана провела очередную встречу на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

1 октября, 2018 19:52

https://report.az/storage/news/56514ee38311632e09a0cbdd03ea7ee8/7caa97b8-9dd3-41fe-bd52-41f61d316aa3_292.jpg Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Батуми проходят встречи седьмого тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана сыграла с Польшей. Все шахматисты сборной завершили встречи ничьей. После этого результата мужская сборная Азербайджана продолжает совместное лидерство с Польшей с 13-ю очками. Польша– Азербайджан - 2:2 Шахрияр Мамедъяров - Ян-Кшиштоф Дуда - 0,5:0,5 Теймур Раджабов - Радослав Войташек - 0,5:0,5 Аркадий Найдич - Яцек Томчак - 0,5:0,5 Эльтадж Сафарли - Камил Драгун - 0,5:0,5 Э.Сафарли и Т.Раджабов играли белыми, а Ш.Мамедъяров и А.Найдич - черными фигурами.

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