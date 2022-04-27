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Сборная Азербайджана пропустит соревнование в Армении

Сборная Азербайджана пропустит соревнование в Армении Состоялось заседание правления Федерации бокса Азербайджана.
Индивидуальные
27 апреля 2022 г. 13:10
Сборная Азербайджана пропустит соревнование в Армении

Состоялось заседание правления Федерации бокса Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, в ходе заседания был обсужден вопрос участия в чемпионате Европы среди боксеров-мужчин, который пройдет 21-31 мая в столице Армении, Ереване.

В результате обсуждений с учетом выборов в Международную ассоциацию бокса в мае, программ подготовки и учебно-тренировочных сборов спортсменов к чемпионату мира, а также других вопросов было принято решение пропустить чемпионат Европы в мае.

Отметим, что азербайджанские боксеры завоевали медали на последних двух первенствах Европы в марте и апреле текущего года. В континентальном чемпионате U-22 они завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, повторив тем самым рекорд в истории бокса страны 10-летней давности. На юношеском первенстве Европы команда после 3-летней паузы завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Ermənistandakı yarışa qatılmayacaq

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