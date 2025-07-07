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Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате Европы В городе Каорле (Италия) завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
Индивидуальные
7 июля 2025 г. 00:07
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате Европы

В городе Каорле (Италия) завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как передает Report, сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала на турнире 5 медалей – 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые. С общим количеством 133 очка команда заняла второе место в общекомандном зачете. Первое место заняла сборная Грузии (164 очка), третье — Украина (81 очко).

Напомним, под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева и тренеров Ровшана Гаджиева и Эшрефа Алиева золотую медаль завоевал Васиф Багиров (57 кг), серебро — Мурадхан Омаров (79 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг), бронзу — Омар Гюльмаммедов (74 кг) и Анар Джафарли (92 кг).

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