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Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы U-23 в столице Румынии Бухаресте.
Индивидуальные
19 марта 2023 г. 22:32
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы U-23 в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, команда сохранила титул, завоеванный в 2022 году.

Азербайджанские вольники завоевали три золотые, по одной серебряную и бронзовую медали, став сильнейшей командой континента с 140 очками. Второе место заняла Турция - 129 очков, первую тройку замкнула команда Грузии (125).

Отметим, что золотые медали на первенстве завоевали Магомед-Башир Ханиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ислам Ильясов (97 кг). Рашид Бабазаде в весовой категории 65 кг взял серебро, а Сабухи Амирасланов (79 кг) - бронзу.

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