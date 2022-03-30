О нас
Аудио новости

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы В Будапеште завершился чемпионат Европы по вольной борьбе.
Индивидуальные
30 марта 2022 г. 23:24
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

В Будапеште завершился чемпионат Европы по вольной борьбе.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана добилась исторического успеха в континентальном первенстве. Под руководством главного тренера Намика Абдуллаева, главного тренера Залимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева на пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов национальной команды.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Магоммедхан Магомедов (97 кг). Серебряные награды завоевали Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Ашыров (79 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг). А Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) довольствовались третьим местом.

Азербайджан на 18 очков опередил Турцию, которая расположилась на втором месте. Грузия с 133 балла заняла третье место. Таким образом, сборная по вольной борьбе в третий раз стала сильнейшей командой Европы.

Отметим, что аналогичного успеха коллектив добивался на первенствах континента в 2009 году в Вильнюсе, Литва и в 2017 году в Нови-Саде, Сербия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sərbəst güləş yığması Avropa çempionu olub

Другие новости из категории

Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 7 медалями
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 7 медалями
30 марта 2022 г. 22:16
Гаджи Алиев: Это не конец, моя цель - Олимпиада в Париже
Гаджи Алиев: Это не конец, моя цель - Олимпиада в Париже
30 марта 2022 г. 13:57
Чемпион Европы: Счастлив, что мы завоевали золотую медаль
Чемпион Европы: Счастлив, что мы завоевали золотую медаль
30 марта 2022 г. 12:45
Чемпионат Европы по борьбе: Сегодня выступят две азербайджанские спортсменки
Чемпионат Европы по борьбе: Сегодня выступят две азербайджанские спортсменки
30 марта 2022 г. 10:47
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет встречу в полуфинале
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет встречу в полуфинале
30 марта 2022 г. 10:18
Известный украинский боксер застрелен в спортзале
Известный украинский боксер застрелен в спортзале
29 марта 2022 г. 23:51
Азербайджанский борец вольного стиля стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец вольного стиля стал чемпионом Европы
29 марта 2022 г. 23:28
Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на турнир Большого шлема
Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на турнир Большого шлема
29 марта 2022 г. 21:57
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал
29 марта 2022 г. 20:03
Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец может завоевать бронзовую медаль
Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец может завоевать бронзовую медаль
29 марта 2022 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi