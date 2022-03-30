Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

В Будапеште завершился чемпионат Европы по вольной борьбе.

В Будапеште завершился чемпионат Европы по вольной борьбе.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана добилась исторического успеха в континентальном первенстве. Под руководством главного тренера Намика Абдуллаева, главного тренера Залимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева на пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов национальной команды.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Магоммедхан Магомедов (97 кг). Серебряные награды завоевали Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Ашыров (79 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг). А Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) довольствовались третьим местом.

Азербайджан на 18 очков опередил Турцию, которая расположилась на втором месте. Грузия с 133 балла заняла третье место. Таким образом, сборная по вольной борьбе в третий раз стала сильнейшей командой Европы.

Отметим, что аналогичного успеха коллектив добивался на первенствах континента в 2009 году в Вильнюсе, Литва и в 2017 году в Нови-Саде, Сербия.