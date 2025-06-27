Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы с рекордным количеством очков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы среди спортсменов до 15 лет, который проходит в итальянском городе Каорле, установив рекорд по набранным очкам.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы среди спортсменов до 15 лет, который проходит в итальянском городе Каорле, установив рекорд по набранным очкам.

Как передает Report, на турнире завершились решающие поединки в соревнованиях по вольной борьбе.

Джаваншир Сулейманов (38 кг) уступил в финале россиянину Абдулле Алмазову со счётом 0:10 и завоевал серебряную медаль.

Хусейн Рзазаде (41 кг) в напряжённой финальной схватке минимально победил россиянина Никиту Кондрашова — 7:6 и стал чемпионом Европы.

Ибрагим Гасанов (44 кг), который в прошлом году завоевал золото в категории до 41 кг, на этот раз не смог повторить успех в более тяжёлой весовой категории — в финале он проиграл россиянину Кириллу Кондрашову со счётом 0:8 и довольствовался серебром.

Акбер Аскеров (48 кг) также уступил в финале — со счётом 4:5 россиянину Амиру Даурову и стал вторым. В этой же весовой категории Тунар Султанзаде проиграл поединок за бронзу грузину Деметре Мортуладзе с таким же счётом — 4:5.

Мурад Гусейнов (57 кг) и Эльджан Гасанов (62 кг) также не сумели завоевать бронзу, уступив в схватках за третье место соответственно россиянину Абдулу Исаеву (0:10) и украинцу Виктору Караю (4:7).

Мухаммед Гасанов (62 кг) в финале уступил румыну Иштвану Надю по принципу последнего набранного балла (2:2) и также стал серебряным призёром.

Хейал Шюкюрлу (68 кг) победил армянина Шахена Мартиросяна со счётом 7:4 и завоевал бронзовую медаль.

Эльгун Керимли (85 кг) в финале провёл волевую схватку против грузина Мате Ониани и выиграл 11:9, став вторым чемпионом Европы в составе сборной.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат с 2 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой медалью, набрав в сумме 161 очко и заняв первое место в командном зачёте. Азербайджанцы на 47 очков опередили занявшую второе место сборную Армении. Третье место досталось Украине (91 очко).

Отметим, что 161 очко — это новый рекорд сборной Азербайджана в данной возрастной категории. Предыдущий рекорд (145 очков) был установлен в 2023 году, когда команда заняла второе место.