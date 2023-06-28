Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала на Европейских играх две медали

Сборная Азербайджана по тхэквондо, завершившая выступление на III Европейских играх в Польше, вернулась на родину.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев национальную команду встречали представители Федерации тхэквондо Азербайджана, тренеры-преподаватели и спортсмены.
Отметим, что Сайяд Дадашов (54 кг) завоевал на Европейских играх серебряную, а Гашим Магомедов (58 кг) - бронзовую медаль в составе сборной Азербайджана, которая участвовала в соревнованиях под руководством заслуженного тренера Мамеда Абдуллаева.