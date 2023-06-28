О нас

Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала на Европейских играх две медали

Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала на Европейских играх две медали Сборная Азербайджана по тхэквондо, завершившая выступление на III Европейских играх в Польше, вернулась на родину.
Индивидуальные
28 июня 2023 г. 10:25
Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала на Европейских играх две медали

Сборная Азербайджана по тхэквондо, завершившая выступление на III Европейских играх в Польше, вернулась на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев национальную команду встречали представители Федерации тхэквондо Азербайджана, тренеры-преподаватели и спортсмены.

Отметим, что Сайяд Дадашов (54 кг) завоевал на Европейских играх серебряную, а Гашим Магомедов (58 кг) - бронзовую медаль в составе сборной Азербайджана, которая участвовала в соревнованиях под руководством заслуженного тренера Мамеда Абдуллаева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondo millisi Avropa Oyunlarından 2 medalla qayıdıb

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi