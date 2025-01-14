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Сборная Азербайджана по тхэквондо начала тренировочные сборы

Сборная Азербайджана по тхэквондо начала тренировочные сборы Национальная сборная Азербайджана по тхэквондо приступила к первым в этом году учебно-тренировочным сборам.
Индивидуальные
14 января 2025 г. 17:31
Сборная Азербайджана по тхэквондо начала тренировочные сборы

Национальная сборная Азербайджана по тхэквондо приступила к первым в этом году учебно-тренировочным сборам.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо.

Тренировки проводятся под руководством главного и старшего тренеров Мамеда Абдуллаева и Эльнура Аманова, а также тренера Гюнай Зейналовой. На занятиях, которые проводятся в Баку, основное внимание будет уделено физподготовке.

По результатам 12-дневных тренировок будет отобран состав команды, которая в дальнейшем примет участие в соревнованиях международного уровня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan taekvondo millisi təlim-məşq toplanışına başlayıb

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