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Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Казахстане

Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Казахстане Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Алматы (Казахстан).
Индивидуальные
22 марта 2024 г. 11:50
Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Казахстане

Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Алматы (Казахстан).

Как сообщает Report, команда в составе Гусейна Асадуллаева, Алексея Караташова, Угура Джафарли и Санана Рзазаде обыграла всех своих соперников.

В индивидуальных соревнованиях азербайджанские гимнасты завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Алексей Караташов и Сянан Рзазаде поднялись на высшую ступень пьедестала почета, Хатаи Гумбатов и Алиакбер Хади заняли второе место, а Гусейн Асадуллаев довольствовался бронзовой медалью.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tamblinq millisi beynəlxalq turnirdə birinci yeri tutub

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