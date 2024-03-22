Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Казахстане

Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Алматы (Казахстан).

Сборная Азербайджана по тамблингу заняла первое место на международном турнире в Алматы (Казахстан).

Как сообщает Report, команда в составе Гусейна Асадуллаева, Алексея Караташова, Угура Джафарли и Санана Рзазаде обыграла всех своих соперников.

В индивидуальных соревнованиях азербайджанские гимнасты завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Алексей Караташов и Сянан Рзазаде поднялись на высшую ступень пьедестала почета, Хатаи Гумбатов и Алиакбер Хади заняли второе место, а Гусейн Асадуллаев довольствовался бронзовой медалью.