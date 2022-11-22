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Сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой-хозяйкой ЧМ

Сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой-хозяйкой ЧМ Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередную игру на командном чемпионате мира в Израиле
Индивидуальные
22 ноября 2022 г. 09:49
Сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой-хозяйкой ЧМ

Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередную игру на командном чемпионате мира в Израиле.

Как сообщает Report, выступающая в группе В сборная в составе Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова, Рауфа Мамедова, Айдына Сулейманлы, Гадира Гусейнова и Вугара Асадли встретится в пятом туре с командой Израиля.

В настоящее время азербайджанская команда занимает второе место в группе В с 5 очками, Израиль - третье место с 4 очками.

Отметим, что команды, занявшие первые четыре места в группах, пройдут в четвертьфинал.

Чемпионат мира завершится 25 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ev sahibi ilə üz-üzə gələcək

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