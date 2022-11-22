Сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой-хозяйкой ЧМ

Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередную игру на командном чемпионате мира в Израиле.
Как сообщает Report, выступающая в группе В сборная в составе Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова, Рауфа Мамедова, Айдына Сулейманлы, Гадира Гусейнова и Вугара Асадли встретится в пятом туре с командой Израиля.
В настоящее время азербайджанская команда занимает второе место в группе В с 5 очками, Израиль - третье место с 4 очками.
Отметим, что команды, занявшие первые четыре места в группах, пройдут в четвертьфинал.
Чемпионат мира завершится 25 ноября.