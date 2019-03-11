Сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет против команды России

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся встречи шестого тура чемпионата мира среди команд, который проходит в Астане (Казахстан).

Как передаёт Report, на этот раз соперником азербайджанской сборной станет команда России. Встреча начнётся в 13:00 по бакинскому времени.

Азербайджан на чемпионате мире представляют Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Эльтадж Сафарли и Ниджат Аббасов, а Россию - Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артёмов.

В шестом туре также пройдут встречи Иран - Англия, Индия - Казахстан, Швеция - США, Египет - Китай.

Отметим, что после пяти туров с девять очками лидирует Россия. Второе-третье места делят между собой Индия и Англия с семью очками. На четвёртом месте США с шестью очками. Китай и Иран с пятью очками делят пятое-шестое места, Казахстан и Швеция с четырьмя очками на седьмой-восьмой строчках таблицы. Азербайджан с тремя очками занимает девятое место, а на последнем месте без очков расположился Египет.

Чемпионат состоит из девяти туров. Завершится турнир 14 марта.