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Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на чемпионате мира Сегодня сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на командном чемпионате мира в Израиле.
Индивидуальные
21 ноября 2022 г. 10:29
Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на чемпионате мира

Сегодня сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на командном чемпионате мира в Израиле.

Как сообщает Report, выступающая в группе В сборная, в состав которой вошли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Гадир Гусейнов и Вугар Асадли, сыграет в третьем туре против команды Индии.

В IV туре команда померится силами с командой Польши.

Накануне сборная одолела команду Узбекистана со счетом 2,5:1,5, США - со счетом 3:1. В настоящее время сборная Азербайджана лидирует в группе с 4 очками.

Отметим, что в 1/4 финала выйдут команды, занявшие первые четыре места в группах.

Чемпионат мира завершится 25 ноября.

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