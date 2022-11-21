Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на чемпионате мира

Сегодня сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на командном чемпионате мира в Израиле.

Сегодня сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на командном чемпионате мира в Израиле.

Как сообщает Report, выступающая в группе В сборная, в состав которой вошли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Гадир Гусейнов и Вугар Асадли, сыграет в третьем туре против команды Индии.

В IV туре команда померится силами с командой Польши.

Накануне сборная одолела команду Узбекистана со счетом 2,5:1,5, США - со счетом 3:1. В настоящее время сборная Азербайджана лидирует в группе с 4 очками.

Отметим, что в 1/4 финала выйдут команды, занявшие первые четыре места в группах.

Чемпионат мира завершится 25 ноября.