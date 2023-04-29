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Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала серебряную медаль на международном турнире

Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала серебряную медаль на международном турнире Сборная Азербайджана по настольному теннису U-13 завоевала серебряную медаль на международном турнире Europe youth series в городе Осиек (Хорватия).
Индивидуальные
29 апреля 2023 г. 10:36
Сборная Азербайджана по настольному теннису завоевала серебряную медаль на международном турнире

Сборная Азербайджана по настольному теннису U-13 завоевала серебряную медаль на международном турнире Europe youth series в городе Осиек (Хорватия).

Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса, в групповом этапе соревнования, организованного Европейским союзом настолько тенниса, азербайджанская команда обыграла сборные Греции, Португалии и Хорватии, в четвертьфинале одолела команду Словении со счетом 5:1, а в полуфинале – хозяев поля со счетом 5:0.

В финале азербайджанская сборная уступила команде Чехии со счетом 1:5 и заняла второе место.

Третье место разделили команды Бельгии и Хорватии.

Отметим, что Азербайджан в турнире под руководством тренеров Михаила Тимофеева и Эльнура Хидаятзаде представили Ягмур Мамедли, Хадиджа Эйлазова, Онур Гулузаде и Тунар Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın stolüstü tennis millisi beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

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