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Сборная Азербайджана по настольному теннису впервые примет участие в чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по настольному теннису впервые примет участие в чемпионате Европы Молодежная сборная Азербайджана по настольному теннису (U-21) впервые примет участие в чемпионате Европы.
Индивидуальные
23 января 2024 г. 10:53
Сборная Азербайджана по настольному теннису впервые примет участие в чемпионате Европы

Молодежная сборная Азербайджана по настольному теннису (U-21) впервые примет участие в чемпионате Европы.

Как сообщает Report, на континентальном первенстве страну будут представлять две спортсменки.

Земфира Микаилова и Ляман Абдулхамидова выступят в соревнованиях под руководством главного тренера национальной сборной Фархада Исмайлова. Обе спортсменки квалифицировались на соревнования по итогам личного рейтинга.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 24-28 января в столице Северной Македонии Скопье.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın stolüstü tennis yığması ilk dəfə Avropa çempionatına qatılacaq

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