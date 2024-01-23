Сборная Азербайджана по настольному теннису впервые примет участие в чемпионате Европы

Молодежная сборная Азербайджана по настольному теннису (U-21) впервые примет участие в чемпионате Европы.

Молодежная сборная Азербайджана по настольному теннису (U-21) впервые примет участие в чемпионате Европы.

Как сообщает Report, на континентальном первенстве страну будут представлять две спортсменки.

Земфира Микаилова и Ляман Абдулхамидова выступят в соревнованиях под руководством главного тренера национальной сборной Фархада Исмайлова. Обе спортсменки квалифицировались на соревнования по итогам личного рейтинга.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 24-28 января в столице Северной Македонии Скопье.