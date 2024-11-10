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Сборная Азербайджана по настольному теннису отправилась в Китай на тренировочные сборы

Сборная Азербайджана по настольному теннису отправилась в Китай на тренировочные сборы Члены сборной Азербайджана по настольному теннису примут участие в очередных тренировочных сборах в Китае.
Индивидуальные
10 ноября 2024 г. 14:20
Сборная Азербайджана по настольному теннису отправилась в Китай на тренировочные сборы

Члены сборной Азербайджана по настольному теннису примут участие в очередных тренировочных сборах в Китае.

Как сообщает Report, Шабнам Мансурова, Бану Байталлы, Онур Гулузаде и Тунар Багиров под руководством главного тренера Михаила Тимофеева будут тренироваться в Шанхае, а Марзия Нурметова, Арзу Асланова, Айлин Аскерова и Ягмур Мамедли под руководством тренера Сабины Азизли будут проходить подготовку в Центре настольного тенниса в провинции Хэбэй.

Отметим, что данный подготовительный процесс завершится 27 ноября.

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