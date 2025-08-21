О нас

Сборная Азербайджана по карате отправилась в Турцию для подготовки к III Играм СНГ

Сборная Азербайджана по карате отправилась в Турцию для подготовки к III Играм СНГ Сборная Азербайджана по карате отправилась в Турцию для подготовки к III Играм СНГ
Индивидуальные
21 августа 2025 г. 15:36
Сборная Азербайджана по карате отправилась в Турцию для подготовки к III Играм СНГ

Национальная сборная Азербайджана по спортивному карате (WKF) отправилась в Турцию с целью подготовки к III Играм СНГ.

Об этом Report сообщили в Федерации карате Азербайджана.

Азербайджанская сборная проверит свои силы на международном турнире Marmara Cup, который пройдет в Стамбуле с 21 по 24 августа. Затем с 25 по 31 августа команда примет участие в учебно-тренировочных сборах "Молодежный лагерь".

Национальная команда примет участие в турнире и пройдет подготовку под наставничеством главного тренера Шахина Атамова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın karate millisi III MDB Oyunlarına Türkiyədə hazırlaşacaq

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi