Сборная Азербайджана по карате отправилась в Турцию для подготовки к III Играм СНГ

Национальная сборная Азербайджана по спортивному карате (WKF) отправилась в Турцию с целью подготовки к III Играм СНГ.

Об этом Report сообщили в Федерации карате Азербайджана.

Азербайджанская сборная проверит свои силы на международном турнире Marmara Cup, который пройдет в Стамбуле с 21 по 24 августа. Затем с 25 по 31 августа команда примет участие в учебно-тренировочных сборах "Молодежный лагерь".

Национальная команда примет участие в турнире и пройдет подготовку под наставничеством главного тренера Шахина Атамова.