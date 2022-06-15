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Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе во второй раз подряд стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе во второй раз подряд стала чемпионом Европы В Бухаресте (Румыния) завершилось юношеское первенство Европы (U-17) по греко-римской борьбе.
Индивидуальные
15 июня 2022 г. 22:32
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе во второй раз подряд стала чемпионом Европы

В Бухаресте (Румыния) завершилось юношеское первенство Европы (U-17) по греко-римской борьбе.

Как передает Report, еще один блестящий результат вошел в историю борьбы Азербайджана. Сборная юниоров установила рекорд как по количеству медалей, так и по количеству набранных очков.

Чемпионами стали Фараим Мустафаев (55 кг) и Магомед Гасымзаде (60 кг). Эльвин Ибадов (48 кг), Вадат Гасымлы (51 кг), Сеймур Гасымов (65 кг), Давуд Мамедов (71 кг) и Исмаил Рзаев (80 кг) проиграли в финале, а Гусейн Савадов (45 кг) завоевал бронзу.

Таким образом, команда по греко-римской борьбе U-17, завоевавшая 2 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль, стала чемпионом Европы со 175 очками. Азербайджан на 66 очков опережает Грузию и Украину, которые делят второе и третье места. Таким образом, национальная команда сохранила титул чемпиона.

Отметим, что это вторая подряд победа юношеской сборной на Чемпионате Европы. В прошлом году Азербайджан стал первым, набрав 155 очков.

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Версия на азербайджанском языке Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi ardıcıl 2-ci dəfə Avropa çempionu olub

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