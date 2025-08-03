Сборная Азербайджана по борьбе завершила чемпионат мира с 4 медалями

Сборная Азербайджана по борьбе завершила чемпионат мира U-17 в Афинах с одной золотой и тремя бронзовыми медалями.

Сборная Азербайджана по борьбе завершила чемпионат мира U-17 в Афинах с одной золотой и тремя бронзовыми медалями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы, в заключительный день чемпионата мира среди борцов до 17 лет, проходившего в столице Греции — Афинах, азербайджанские спортсмены боролись за медали в четырёх весовых категориях.

Двое из них смогли подняться на третью ступень пьедестала почета.

В весе до 60 кг Хасан Гасанов уверенно победил в утешительных встречах грека Павлоса Нтиантиадиса и киргиза Улукмана Джекшенкулова (7:2). В поединке за бронзу он с минимальным преимуществом (5:4) одолел канадца Натана Нэша.

Рамал Миргусейнов (51 кг) уступил в утешительной схватке индийскому борцу Данражу Джамнику со счётом 4:7.

Решад Вейселов (71 кг) выиграл первую утешительную встречу у грузина Кобы Гогуадзе (12:10), однако во втором поединке проиграл узбеку Фаррухбеку Джуманазарову «на туше».

Саид Пашаев (92 кг) оказался сильнее украинца Самира Ибишова — 2:0. В поединке за бронзовую медаль чемпион Европы одолел казахстанца Бейбариса Ергалиева со счётом 5:3 и стал третьим в мире.

Накануне Хусейн Исмаилов (65 кг) стал чемпионом мира, а Хаким Тагиев (110 кг) завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что сборная Азербайджана с 90 очками заняла четвёртое место в командном зачёте, отстав всего на одно очко от замкнувшего тройку лидеров Казахстана. Чемпионом мира стала команда США (154 очка), второе место заняла сборная Ирана (150 очков).