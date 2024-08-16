Сборная Азербайджана по борьбе примет участие в чемпионате мира

Сборная Азербайджана по борьбе U-17 примет участие в чемпионате мира в столице Иордании Аммане.

Сборная Азербайджана по борьбе U-17 примет участие в чемпионате мира в столице Иордании Аммане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, в первые дни чемпионата стартуют соревнования по греко-римской борьбе.

Под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова, тренеров Назима Ахмедова и Расима Агаева в соревнованиях примут участие Шахид Набиев (45 кг), Амрах Амрахов (48 кг), Туран Дашдемиров (51 кг), Али Назаров (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг), Эмиль Абдуллаев (65 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг), Орхан Гаджиев (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Абдулла Гасанов (110 кг).

Позже к борьбе присоединятся воспитанники старшего тренера Ровшана Умудова и тренера Хасрата Мамедъярова. В состав женской сборной вошли Назрин Ахмедли (40 кг), Эсра Мамедли (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Фидан Бабаева (57 кг), Гюнай Гурбанова (61 кг) и Захра Керимзаде (69 кг).

В последние дни чемпионата на ковер выйдут борцы вольного стиля. Под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Яшара Алиева страну будут представлять Раван Гасанзаде (45 кг), Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг), Мухаммед Исмаилов (51 кг), Гусейн Гусейнов (55 кг), Гусейн Исмаилов (60 кг), Иса Юсибов (65 кг), Нихад Абасов (71 кг), Магомед Аббасзаде (80 кг), Фархад Сулейманлы (92 кг) и Мухаммад Гантемиров (110 кг).

Судить соревнования будут Турал Алиев и Хабиб Нурулу.

Отметим, что в чемпионате мира, который пройдет с 19 по 25 августа, ожидается участие 576 юниоров. Встречи будут начинаться ежедневно в 09:30 по бакинскому времени, а поединки за медали - в 17:00.