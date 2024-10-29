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Сборная Азербайджана по боксу выиграла общекомандный зачет на Гимназиаде в Бахрейне

Сборная Азербайджана по боксу выиграла общекомандный зачет на Гимназиаде в Бахрейне 15:43 Сборная Азербайджана по боксу заняла первое место в командном зачете на Гимназиаде в столице Бахрейна Манаме.
Индивидуальные
29 октября 2024 г. 16:22
Сборная Азербайджана по боксу выиграла общекомандный зачет на Гимназиаде в Бахрейне

Сборная Азербайджана по боксу заняла первое место в командном зачете на Гимназиаде в Манаме (Бахрейн).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, в многоборье среди школьников сборная Азербайджана завоевала 18 медалей, из которых 11 медалей пришлось на боксеров.

Али Алиев (46 кг), Шахин Мустафаев (48 кг), Нихад Гасымов (50 кг), Закир Гасанзаде (52 кг), Субхан Бабаев (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг) и Рза Рзаев (70 кг) завоевал титул чемпиона Гимназиады. Валех Эйвазлы (66 кг) удостолся серебряной медали, Адиль Залов (75 кг) и Сафдар Мамедзаде (+80 кг) - завоевали бронзу.

В результате сборная Азербайджана, состоящая из молодых боксеров, завоевавших 8 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые награды, заняла 1-е место в общекомандном зачёте.

Среди девушек золотые медали завоевали Гюляр Гусейнова (46 кг), Банучичек Насирли (48 кг), Амина Таги (54 кг) и Дениз Бабаева (63 кг). Бронзовые медали выиграли Айлин Назарова (50 кг), Айсу Микаилова (52 кг) и Мелек Гумбатова (57 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın boks millisi Gimnaziadada komanda hesabında birinci olub

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