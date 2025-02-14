Сборная Азербайджана по бадминтону выйдет сегодня на последний матч на ЧЕ

Сборная Азербайджана по бадминтону проведет сегодня последний матч на чемпионате Европы среди смешанных команд в Баку.

Сборная Азербайджана по бадминтону проведет сегодня последний матч на чемпионате Европы среди смешанных команд в Баку.

Как сообщает Report, подопечные главного тренера Мортезы Валидарви встретятся в группе I со сборной Дании.

Встреча в Бакинском дворце спорта начнется в 10:00.

Отметим, что сборная Азербайджана ранее проиграла в групповых матчах Англии и Испании со счетом 2:3 и потеряла шансы на выход в полуфинал. В настоящее время сборная Дании лидирует в группе с 2 очками. Испания и Англия, набравшие по 1 очку, занимают соответственно второе и третье места. Не имеющая в активе очков сборная Азербайджана находится на последнем месте.