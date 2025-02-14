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Сборная Азербайджана по бадминтону выйдет сегодня на последний матч на ЧЕ

Сборная Азербайджана по бадминтону выйдет сегодня на последний матч на ЧЕ Сборная Азербайджана по бадминтону проведет сегодня последний матч на чемпионате Европы среди смешанных команд в Баку.
Индивидуальные
14 февраля 2025 г. 09:52
Сборная Азербайджана по бадминтону выйдет сегодня на последний матч на ЧЕ

Сборная Азербайджана по бадминтону проведет сегодня последний матч на чемпионате Европы среди смешанных команд в Баку.

Как сообщает Report, подопечные главного тренера Мортезы Валидарви встретятся в группе I со сборной Дании.

Встреча в Бакинском дворце спорта начнется в 10:00.

Отметим, что сборная Азербайджана ранее проиграла в групповых матчах Англии и Испании со счетом 2:3 и потеряла шансы на выход в полуфинал. В настоящее время сборная Дании лидирует в группе с 2 очками. Испания и Англия, набравшие по 1 очку, занимают соответственно второе и третье места. Не имеющая в активе очков сборная Азербайджана находится на последнем месте.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi bu gün sonuncu matçını keçirəcək

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